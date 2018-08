Oud-beheerder Fort Oranje looft 20.000 euro uit voor klokkenluiders

De oud-beheerder van Fort Oranje heeft een beloning van maximaal 20.000 euro uitgeloofd voor informatie en bewijs over beïnvloeding van de rechtspraak. De camping in Rijsbergen werd vorig jaar op last van de gemeente Zundert ontruimd.

De gemeente nam het beheer van de camping over vanwege de armoedige omstandigheden waarin de bewoners leefden. Volgens oud-beheerder Cees Engel is er kort daarvoor een bijeenkomst geweest met politiemensen, rechters, burgemeesters, officieren van justitie en advocaten. Engel vermoedt dat deze bijeenkomst van invloed is geweest op rechtszaken die hij daarna heeft gevoerd om de camping terug te krijgen, meldt Omroep Brabant.