'Jos Brech vorig jaar nog in scoutingkamp in Polen'

De man die gezocht wordt in verband met de dood van Nicky Verstappen was tot de zomer van vorig jaar vaak in Polen, als medewerker bij scoutingkampen. Dat schrijft het AD.

De krant meldt dat de 55-jarige Jos Brech op internet berichten achterliet over zijn verblijf in die kampen. "Tussen de trainingen en programma's voor jongerenkampen door veel gehiket", schreef hij. En: "Volgende week zit ik met 150 kinderen in het woud. Dat zes weken lang."

Geen aanwijzingen misbruik

De krant sprak ook een volwassen scout die Brech in die kampen heeft meegemaakt. "Het is voor mij een grote verrassing om nu te horen waarvoor hij in Nederland wordt gezocht."

Een woordvoerster van de Poolse scoutingorganisatie zegt geen aanwijzingen te hebben dat Brech kinderen heeft misbruikt.

Waarschuwing

Nadat de politie woensdag bekend had gemaakt dat het dna van Brech 100 procent matcht met dna op kleding van Verstappen, bleek ook dat hij in het verleden ontucht met jongens heeft gepleegd. In 1985 heeft hij daarvoor een voorwaardelijke proeftijd opgelegd gekregen.

Scouting in Limburg kreeg in 2002 een waarschuwing vanuit de politie, dat Brech "een man was die je er niet bij wilt hebben".

Tips

Een woordvoerder van de politie Limburg zegt niet te weten of Brechs verblijf in de Poolse scoutingkampen bekend is bij de rechercheurs die hem proberen te vinden. Zo niet, dan zal dat zeker in het onderzoek worden meegenomen.

Hij wijst erop dat er na woensdag meer dan duizend tips zijn binnengekomen van mensen die denken dat ze Brech hebben gezien hebben. Die tips hebben betrekking op landen in heel Europa. Of Polen daar ook bij zit, wist hij niet.

De laatst bekende verblijfplaats van Brech zijn de Vogezen in Frankrijk.

De zoektocht naar de dader van de moord op Nicky Verstappen duurt al 20 jaar. Een overzicht: