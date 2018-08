Bijna twee ton schade omdat buschauffeur uitwijkt voor kat 

In de Duitse plaats Hemmingen, in de buurt van Stuttgart, is vannacht een bus tegen een huis aangereden, omdat de chauffeur naar eigen zeggen moest uitwijken voor een kat. De man raakte met zijn bus van de weg en botste vervolgens tegen een hoek van de woning.

De brandweer moest na de botsing het huis stabiliseren. De twee bewoners raakten niet gewond. De totale schade bedraagt naar schatting 172.000 euro.

De 49-jarige buschauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeval zaten er geen passagiers in de bus. Hoe het met de kat is afgelopen, is niet bekend.