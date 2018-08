'Ik vind mezelf heel mooi, maar wil voor jullie wel lelijk spelen'

Al eerder maakte Elbersen een korte film over De Club van Lelijke Kinderen, als afstudeerproductie bij de Filmacademie in 2012. "Die duurde maar 25 minuten en ik had het gevoel dat er veel meer in zat." Daarom begint hij nu met de productie van een volledige speelfilm, die in oktober 2019 in de bioscoop te zien moet zijn.

De Club van Lelijke Kinderen gaat over de onzekerheid van jonge mensen. "Over hoe ze eruit zien, of wat ze aanhebben", vertelt Elbers. "Terwijl je je daar eigenlijk helemaal geen zorgen over hoeft te maken." Dat komt ook terug in de film. "Paul schaamt zich voor zijn flaporen, maar de buitenwereld is er helemaal niet zo mee bezig."

De regisseur denkt daarbij terug aan toen hij zelf 12 of 13 was, de leeftijd van de kinderen in de film. "Ik wilde toen acteur worden", zegt Elbers. "Maar ik was te nerveus en ben toch maar veilig áchter de camera geëindigd."

Stilte en spanning

Tijdens de casting gaat Elbers op zoek naar 'de nieuwe Carice van Houten'. Maar hoe doe je zoiets? "De kinderen moesten een scène naspelen op hun eigen kamer. In de monoloog moeten ze op een bepaald punt heel stil zijn, waarna er een soldaat langsloopt en de scène juist heel spannend wordt. We keken of ze die spanning op konden bouwen na de stilte. Dat is voor ons het belangrijkste punt in de auditie."

Veel jonge acteurs vonden creatieve manieren om die onrust na te bootsen. "Er zijn hele families opgetrommeld in de filmpjes om te passeren als soldaat. Dat was een feest om te zien."