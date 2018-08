Dode bij aanrijding met bus in Amsterdam

In Amsterdam is vannacht iemand op de fiets om het leven gekomen na een aanrijding met een bus. Dat gebeurde op de Marnixstraat bij de kruising met het Raamplein.

De fietser had een passagier achterop zitten. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de fietser of de passagier is omgekomen.

De fiets kwam op de busbaan in aanraking met de bus. De politie kan nog niet zeggen of de fietser op de busbaan reed of er later op terecht is gekomen.

De weg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De buschauffeur is ongedeerd gebleven.