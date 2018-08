Grapperhaus ziet aanpak synthetische drugshandel als topprioriteit

Grapperhaus is het daar mee eens. "Ik denk dat we eerlijk als maatschappij moeten zeggen dat we hier een aantal jaren niet voldoen prioriteit aan hebben gegeven", zei hij op NPO Radio 1. "Laat ik in ieder geval dit zeggen: ik vind dit een van de grootste prioriteiten voor mij als minister van Justitie om hier de komende jaren echt hard tegenin te gaan."

Ondermijningsfonds

Grapperhaus zegt dat dit kabinet ervoor zorgt dat er elk jaar 1100 agenten bijkomen. "Dat betekent dat we ook echt willen gaan inzetten op specialistische kennis op dit punt, want daar adviseert het rapport ook het een en ander over."

Daarnaast heeft het kabinet 100 miljoen uitgetrokken voor een ondermijningsfonds. Dat geld is met name bedoeld om de synthetische drugsproductie tegen te gaan en dan "gewoon keihard die hele criminele economie wat dat betreft op te gaan rollen", zei Grapperhaus.

Meer nodig

Tops constateerde dat Grapperhaus het probleem serieus neemt en er ook echt werk van wil maken. Maar volgens hem is er meer nodig. Zo moeten niet alleen de politie, maar ook het Openbaar Ministerie en de rechtbanken meer mensen krijgen.

Het gaat volgens Tops ook niet alleen om geld. Zo zou bijvoorbeeld China aangesproken kunnen worden op de export van grondstoffen, want de meeste chemicaliƫn voor de productie van synthetische drugs komen uit China.