'Pillen eruit, muziek erin', de viool als heelmeester op intensive care

Het is een groot contrast: livemuziek in een steriele klinische omgeving met patiënten. In sommige gevallen liggen die in coma of worden ze in slaap gehouden. Toch helpt de muziek ze. Dat is de overtuiging van de musici en het team achter het project MuzIC onder wie IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers. "Vroeger brachten we patiënten op de intensive care in slaap en nu proberen we ze zo vitaal mogelijk te houden, omdat dat op termijn beter is."

Het idee achter het project is dus dat de muziek bijdraagt aan het herstel na het vaak ingrijpende verblijf op een intensive care-afdeling. Artur Jaschke is als klinisch neuropsycholoog ook betrokken bij het project. "We weten dat muziek het brein stimuleert. Mensen herstellen beter omdat het brein het lichaam activeert. Ik noem het een bypass van het brein."