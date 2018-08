Wekdienst 25/8: Animal Rights March ook in Nederland en paus bezoekt Ierland

En dan nog even dit:

De Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op studenten in huis te nemen. Met de oproep wil de universiteit volgens het Dagblad van het Noorden iets doen tegen het dreigend tekort aan slaapplekken. Vooral buitenlandse studenten kunnen nauwelijks een kamer vinden. Ze worden daarom soms ondergebracht in grote tenten met tientallen bedden. In de stad zijn de afgelopen weken in hoog tempo woonruimtes ingericht, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg.