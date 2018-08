Het behaagt Zijne Majesteit de Militaire Willems-Orde zélf uit te reiken

De wereld van de koninklijke onderscheidingen is er eentje van vele rangen en standen. Ook als het gaat om de wijze van uitreiken. Eenvoudige onderscheidingen worden uitgereikt door lagere bestuurders zoals burgemeesters en wethouders. Ze beginnen die standaard met de woorden: "Het heeft zijne majesteit behaagd... ".

Al die lintjes worden, zoals de Kanselarij der Nederlandse Orden het formuleert "eigenlijk nooit door de koning zelf opgespeld". Dat ligt allemaal anders als het gaat om de uit 1815 daterende Militaire Willems-Orde. Het 'behaagt' de koning die zelf, met groot ceremonieel, uit te reiken. Sterker nog: hij is dat in beginsel verplicht.

Piloot

Komende vrijdag zal Willem-Alexander de "oudste en hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding" uitreiken aan majoor-vlieger Roy de Ruiter; in aanwezigheid van koningin Máxima en minister-president Mark Rutte. Deze 36-jarige piloot van een apachehelikopter, die overigens niet meer in militaire dienst is, maar als vlieginstructeur in Oman werkt, wordt geridderd "vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan".

Nederland voerde in de voorbije jaren, behalve in Afghanistan, tal van vredesmissies uit in andere landen, waaronder Libanon, Irak, Bosnië en Herzegovina (Srebrenica), Cambodja en Mali. Maar Afghanistan is 'grootleverancier' van dragers van de Militaire Willems-Orde. Deelnemers aan andere militaire missies kwamen daarvoor tot nu toe niet in aanmerking.

Marco Kroon

Nadat er ruim een halve eeuw geen nieuwe ridder in de Militaire Willemsorde was benoemd, viel in 2009 deze eer te beurt aan majoor Marco Kroon. Zijn collega Gijs Tuinman kreeg in 2014 dezelfde onderscheiding. Twee jaar later (2016) kreeg hun beider eenheid, het Korps Commandotroepen, deze onderscheiding. Allemaal, net als de laatst benoemde ridder Roy de Ruiter, vanwege hun heldhaftig optreden in Afghanistan.