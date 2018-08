Voor 1,4 miljoen beslag gelegd op bezittingen nabestaanden Pinochet

Het Hooggerechtshof in Chili laat beslag leggen op omgerekend 1,4 miljoen euro aan bezittingen van nabestaanden van dictator Pinochet. Volgens de hoogste rechtbank kunnen de nabestaanden geen aanspraak maken op de bezittingen, omdat deze van illegale oorsprong zijn.

Met de uitspraak is de beruchte Riggs-zaak, over het verduisteren van miljoenen via buitenlandse rekeningen, afgerond. In dezelfde zaak zijn door het Hooggerechtshof drie oud-legerofficieren tot vier jaar cel veroordeeld voor het verduisteren van overheidsgelden. Voor het drietal geldt wel een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Riggs-schandaal

In 2004 ontdekte een Amerikaanse Senaatscommissie dat Riggs Bank in Washington en andere banken mogelijk hadden geholpen bij het verduisteren van miljoenen Chileens overheidsgeld. Pinochet, zijn familieleden en andere hooggeplaatste personen in Chili brachten hun geld bij die banken onder.

Pinochet en zijn familie hebben altijd beweerd dat de tegoeden afkomstig waren van spaargeld, donaties en investeringen. Later werd vastgesteld dat de dictator voor zijn dood 18 miljoen euro aan vermogen had opgebouwd, terwijl slechts 2,5 miljoen daarvan officieel kon worden verklaard.

Pinochet, die in 2006 overleed terwijl hij onder huisarrest was geplaatst, was vanaf zijn staatsgreep in 1973 tot 1990 in Chili aan de macht. Naar schatting kwamen ruim 3000 mensen om onder zijn bewind. Tienduizenden werden gemarteld.