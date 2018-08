Zwaargewonde en ontruiming door brand Den Haag

Bij een brand in een portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag is een persoon zwaargewond geraakt. De brandweer vermoedt dat een bewoner uit het raam naar beneden is gesprongen om aan de rook te ontkomen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kon elf bewoners uit de woningen redden met behulp van hoogwerkers en vluchtmaskers. Vijf mensen die rook hadden ingeademd, zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Vijf bewoners zijn opgevangen bij het politiebureau in de buurt. Voor hen wordt voor vannacht vervangende woonruimte gezocht.

De brand brak even voor 22.30 uur uit in de kelder van de flat, waar een scooter vlam vatte. Het vuur sloeg over op in de kelder opgeslagen hout en kozijnen. Vervolgens verplaatste dikke rook zich naar boven, tot aan de vierde verdieping.

De brand was snel onder controle en is inmiddels geblust. De portiek van de flat is flink beschadigd, de schade in de woningen lijkt volgens de brandweer mee te vallen. Een woning heeft wel veel rookschade opgelopen.