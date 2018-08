Hawaï zet zich schrap voor de komst van orkaan Lane

Hawaï maakt zich op voor de gevolgen van Lane, de eerste zware orkaan die in dertig jaar tijd de Amerikaanse staat dreigt te treffen. In de storm, die nog boven de Stille Oceaan hangt, worden snelheden gemeten van ruim 250 kilometer per uur.

Op sommige plaatsen is al veel regen gevallen. In Hilo, de grootste plaats op Hawaï, viel hier en daar zo'n 60 centimeter. De brandweer en de Nationale Garde redden zes mensen en een hond uit een huis dat was ingesloten door het water. Uit een ander huis werden vijf toeristen uit Californië geëvacueerd. Op het eiland Oahu viel de stroom uit bij duizenden huishouden; voor een deel is dat inmiddels weer hersteld.

De stranden zijn gesloten en er wordt gewaarschuwd dat er geen strandwachten zijn om hulp te verlenen, maar niet alle toeristen nemen de waarschuwingen even serieus.