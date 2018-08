VMBO Maastricht: Geen leerlingen vertrokken door examenproblemen

Bij het VMBO Maastricht zijn geen leerlingen uit lagere jaren vertrokken vanwege de problemen die er waren met de eindexamens. Dat zegt interim-bestuurder Jan Rijkers tegen 1Limburg. Ook zijn er geen aankomende brugklassers die na hun inschrijving toch hebben besloten om naar een andere school te gaan

Er zijn een aantal leerlingen van het derde jaar niet doorgegaan naar het examenjaar, maar dat heeft volgens de school te maken met de leerweg die ze hebben gekozen.

Hersteltoetsen

De middelbare school kwam deze zomer in opspraak omdat 354 eindexamens ongeldig werden verklaard door de onderwijsinspectie. De schoolexamens waren niet of onjuist afgenomen. Een nieuw eindexamenprogramma moet ervoor zorgen dat er niet opnieuw problemen ontstaan. "Het is een minder complex programma, voor een aantal vakken betekent dat dat er minder toetsen zullen zijn", zegt Rijkers.

Ongeveer 200 leerlingen van het VMBO Maastricht hebben deze week hersteltoetsen gemaakt. Ze hopen op die manier alsnog hun diploma te kunnen halen. Volgende week krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd.