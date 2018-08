Opgepakte man in zaak vermiste Nsimire (14) ook verdacht van ontucht

De man die is opgepakt in verband met de vermissing van de 14-jarige Nsimire uit Den Haag wordt ook verdacht van ontucht. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ook van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.

De rechter heeft vandaag besloten dat de 33-jarige Hagenaar twee weken langer vast blijft zitten, schrijft Omroep West.

Het meisje verdween eind vorige maand en werd deze week in goede gezondheid teruggevonden. Agenten vonden haar na een tip in Den Haag. De tiener liep alleen over straat. Kort daarna werd de man aangehouden. Het meisje zou bij hem hebben verbleven tijdens haar vermissing.

Onderzoek

Volgens het Openbaar Ministerie is er nog dezelfde avond onderzoek in het huis van de man gedaan. Daarbij zijn aanwijzingen gevonden van seksuele handelingen.

In het persbericht spreekt het OM zelf over 'verdenking van mogelijk ontucht.' Volgens een woordvoerder is daarvoor gekozen, omdat het onderzoek naar de man nog loopt en vandaag al een beslissing moest worden genomen over zijn voorarrest.