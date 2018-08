Broederliefde niet welkom in Gorinchem

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft urban muziek op het Zomerfeest verboden. Volgens haar is het jaarlijkse feest vooral bedoeld voor de inwoners van Gorinchem zelf en trekt urban muziek, zoals hiphop en rap, vooral veel mensen van buiten.

Als voorbeeld noemt de burgemeester het optreden van Broederliefde vorig jaar, toen er door de drukte relletjes ontstonden. Na deze editie is de gemeente met de organisatoren in gesprek gegaan over de programmering. "Je weet dat bij bepaalde genres de kans op een enorme toeloop groot is." Dat is bij het muziekgenre urban het geval, stelt Melissant tegenover RTV Rijnmond.