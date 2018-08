Drugstunnel ontdekt van VS tot Mexico in voormalig KFC-restaurant

Het voormalige KFC-filiaal is in bezit Ivan Lopez Garcia. Op 13 augustus werd hij gearresteerd door de politie van Arizona, nadat hij verschillende plastic containers op een trailer wilde zetten. In die containers bleken 239 pakketjes met cocaïne, crystal meth, fentanyl en heroïne te zitten. De totaalwaarde: ongeveer een miljoen dollar.

Na de arrestatie deed de politie een huiszoeking in het restaurant van Lopez Garcia, waar de agenten in de keuken op de tunnel van 7 meter diep stuitten. De man had het pand in april gekocht voor 390.000 dollar. Het was toen al niet meer in gebruik als restaurant.

Het 180 meter lange pad leidt naar een huis in Mexico, net over de grens. Daar eindigt de tunnel met een deurtje, verstopt onder een bed. De grens tussen de VS en Mexico wordt boven de tunnel gescheiden door twee hekken en is bovengronds niet zomaar te passeren.

Risicovolle samenwerking

In een document van de rechtbank staat beschreven hoe vakkundig de tunnel gebouwd is. "De tunnel is hoog genoeg om rechtop in te kunnen staan", wordt beschreven. "Het moet de drugsbende een lange tijd gekost hebben om deze tunnel te bouwen en het moet erg duur geweest zijn." Voor het bouwen ervan zou aan beide kanten meerdere mensen nodig zijn. "Het is een risicovolle samenwerking om zo'n geheime constructie te maken."

Er worden er wel vaker drugstunnels tussen de VS en Mexico ontdekt. In 2016 vond de politie een 800 meter lange tunnel onder de grens tussen Californië en Mexico. Die ging onder honderden tuintjes door.