Het is vandaag de vijfde en laatste dag van de hadj, de jaarlijkse islamitische bedevaart. De pelgrimstocht is een eeuwenoude traditie waar iedere moslim minstens één keer in zijn of haar leven aan mee moet doen - als hij tenminste gezond is en er genoeg geld voor heeft. De hadj trekt ieder jaar miljoenen pelgrims.

Dit jaar reisde ook de 21-jarige Sarah Mohammad met haar familie naar Mekka. Zij filmde de hadj voor de NOS met haar smartphone.

Bekijk hier de Hadj door de ogen van Sarah: