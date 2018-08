Bruins maakt zich zorgen over toenemend gebruik pijnstiller oxycodon

Minister Bruins is ongerust over het toegenomen gebruik van de sterke pijnstiller oxycodon. Uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) blijkt dat het aantal mensen met een overdosis in korte tijd sterk is gestegen. Patiƫnten met een overdosis kunnen in coma raken of met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis belanden.

Het NVIC meldt dat er vorig jaar 280 meldingen waren van mensen die een overdosis oxycodon hadden genomen. Dat was ruim zes keer zoveel als in 2008 (43 gevallen). Volgens de onderzoekers zet de sterke stijging onverminderd door. In de eerste helft van dit jaar zijn er al 215 gevallen van overdosering met de morfineachtige pijnstiller genoteerd.

Eerder dit jaar bleek al dat de verslavende pijnstiller, die alleen op recept verkrijgbaar is, steeds vaker wordt voorgeschreven: het aantal gebruikers is in zes jaar tijd verdrievoudigd tot 439.000 per jaar. Mensen die met het middel stoppen kunnen ernstige afkickverschijnselen krijgen.

'Zorgelijke situatie'

"Ik vind het een zorgelijke situatie", zegt Bruins. "Het heeft mij verbaasd dat het gebruik van die zware pijnstiller zo snel is gestegen. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er een noodzaak is om het middel vaker voor te schrijven."

In antwoord op Kamervragen schreef Bruins eerder deze week dat het in elk geval niet komt doordat een ziekenhuis een betere score krijgt naarmate patiƫnten zeggen dat ze minder pijn ervaren. Volgens hem geeft de pijnscore alleen aan of er een pijnmeting wordt uitgevoerd.

Hij kan het voorschrijven van het middel niet aan banden leggen. "We hebben in dit land afgesproken dat de arts over het voorschrijven van medicijnen gaat en dat wil ik dat graag zo houden." Hij gaat wel met de Landelijke Huisartsen Vereniging in gesprek.