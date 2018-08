Einde bereikt van recordlange reeks warme dagen

Het is al een klein beetje te merken: de zon laat zich wat minder vaak zien, het heeft geregend en een dunne jas is geen overbodige luxe meer. De warme zomer hebben we achter ons gelaten, maar vandaag komt er officieel een einde aan een recordlange reeks warme dagen, meldt Weerplaza.

Voor het eerst in 61 dagen is het vandaag geen warme dag. Daarvan is sprake als het kwik in De Bilt de grens van 20 graden bereikt. Maar door de aanwezigheid van koude lucht, afkomstig uit de poolstreken, wordt het vandaag in De Bilt hooguit 18 graden.

De reeks warme dagen duurde van 25 juni tot en met 23 augustus, en daarmee is het oude record van 2003 gebroken. Toen werd er een reeks van 53 landelijk warme dagen genoteerd.

Morgen mogelijk koudste dag

Lokaal kan het vandaag in het zuidoosten nog wel warmer dan 20 graden worden, maar morgen wordt het voor het eerst in twee maanden nergens in het land zomers warm. Het wordt mogelijk regionaal zelfs de koudste dag van de zomer. Er vallen veel buien, waardoor de temperatuur op sommige plaatsen kan dalen naar slechts 10 graden.

Na het weekend keert de zomerse warmte mogelijk even terug. Zondag wordt het in ieder geval alweer rond de 20 graden.