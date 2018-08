Jeugdzorginstelling dicht om drugsdealers en geweldsincidenten

De jeugdzorginstelling Lievenshove in Oosterhout gaat dicht vanwege de overlast door drugsdealers. Hoewel het terrein 24 uur per dag bewaakt wordt, lukt het dealers drugs aan te bieden aan de kwetsbare jongeren die er wonen. Ook waren er in het verleden enkele geweldsincidenten.

Voor 1 december moeten de vijftig jongeren die er wonen zijn overgeplaatst naar andere locaties.

Geen gevangenis

Volgens Jos van Nunen, voorzitter van de Raad van Bestuur, is het terrein van Lievenshove onoverzichtelijk en daardoor lastig te beveiligen. "Dan zou je er flink in moeten investeren en wordt het een gevangenis. En dat willen we niet", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Het zijn geen jongeren met een crimineel verleden, het zijn jongeren die uit huis zijn geplaatst en vaak al veel hebben meegemaakt voor ze bij ons komen."

De jongeren gaan overdag ook naar school en 's avonds naar de bioscoop. "Ze hebben ook een leven buiten het terrein", zegt Van Nuenen.

Meer problemen

Hij erkent dat het drugsprobleem niet de enige reden is voor sluiting. Ook geweldsincidenten hebben bijgedragen aan de maatregel. Zo zijn er regelmatig vechtpartijen en is het ook wel eens gebeurd dat tien dronken tieners uit de instelling waren weggelopen.