Shell brengt geen benzine meer bij je thuis

Shell stopt met het thuisbezorgen van benzine aan consumenten. Vorig jaar startte het bedrijf een proef in de regio Rotterdam met de naam TapUp. Voor 3,95 euro per tankbeurt kregen klanten hun auto volgetankt. Daarvoor hoefden ze zelf niet bij de auto te zijn.

Via een app konden klanten melden waar hun auto staat. Shell kwam vervolgens met een elektrische wagen om de auto vol te tanken. Klanten moesten er dan wel voor zorgen dat het tankklepje open was. De betaling ging achteraf.

Maar er is te weinig animo onder consumenten. De dienstverlening is inmiddels stopgezet. Onder bedrijven ziet Shell wel mogelijkheden, bijvoorbeeld bij autoverhuurbedrijven.

Gemak

Tankstationhouders zijn niet verbaasd dat het initiatief onder consumenten is mislukt. " Het is denk ik een kostenkwestie. Zo simpel zitten wij Nederlanders in elkaar", zegt Tim Schoenmakers van BETA, de belangenvereniging voor tankstationhouders. "Mensen zijn best bereid te betalen voor gemak, maar met de auto ben je toch al onderweg, dus dan kan je net zo goed even tanken."

Op de site van TapUp staat dat er sinds de start meer dan 4000 voertuigen zijn volgetankt. In een bericht aan klanten blijkt dat Shell hoge verwachtingen heeft van de benzinebezorgdienst voor bedrijven. "Je zult ons wel steeds meer op de weg zien. We groeien namelijk hard", meldt het bedrijf.