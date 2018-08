Reality Winner krijgt vijf jaar cel voor lekken van geheim NSA-rapport

Winner gaf bij een verhoor door FBI-agenten meteen toe dat ze het document had gelekt. Ze was ontevreden over haar werk en had klachten ingediend dat haar collega's de conservatieve tv-zender Fox News hadden aanstaan.

Ze gaf toe dat ze het stuk had gekopieerd, het uit haar kantoor had gesmokkeld in haar panty en op de post had gedaan. "Ik wil uitdrukkelijk mijn excuses maken", zei ze gisteren tegen de rechter. "Ik heb het vertrouwen dat het land in mij had gesteld op een vreselijke manier geschaad."

Na aftrek van voorarrest moet Winner nog zo'n vier jaar in de cel zitten.