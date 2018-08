'Verdachte zaak-Verstappen behandeld na zedendelict'

Jos Brech, de 55-jarige verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, is in het verleden behandeld na een zedendelict. Hij heeft dat in 2001 opgebiecht aan de politie, meldt de onderzoeksleider van de politie aan de regionale krant De Limburger.

De man uit Simpelveld werd in 2001 opgeroepen als getuige in de zaak-Verstappen. Hij vertelde in dat verhoor uit eigen beweging aan de politie dat hij betrokken was bij een zedendelict in de jaren tachtig. Na dat zedendelict is hij in behandeling gegaan bij het Riagg. Het is niet bekend wat de uitkomst is geweest van die behandeling.

Drie jaar daarvoor, in 1998, fietste Brech een paar uur na de vondst van het lichaam van Nicky langs de plaats delict. Zijn gegevens werden genoteerd, maar er werd verder geen actie ondernomen omdat hij werd gezien als een toevallige passant.

Dossier vernietigd

Drie jaar later, in 2001, werd hij alsnog opgeroepen als getuige. Hij vertelde toen dat hij in 1985 verhoord was vanwege een zedendelict met kinderen en dat hij daarna in behandeling was gegaan. Het OM zei eerder al dat Brech in 1985 verdachte is geweest in een zedendelict. Details kon de politie niet vinden, omdat het dossier was vernietigd. Wel was duidelijk dat de zaak destijds werd geseponeerd.

In het Limburgs Dagblad stond in 1985 een krantenartikel waarin staat dat een man uit Simpelveld bekende dat hij ontucht met twee jongens van 10 jaar oud had gepleegd. Onderzoek van dat artikel heeft geen nieuwe aanknopingspunten opgeleverd.

Doorbraak

De politie meldde eergisteren een doorbraak in de zaak-Verstappen. De 11-jarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood aangetroffen op de Brunssumerheide, in de buurt van het vakantiekamp waar hij verbleef. Uit dna-onderzoek kwam Brech naar voren als verdachte. Er was een honderd procent match.

Waar Brech zit is niet duidelijk. De politie vermoedt dat hij in het buitenland zit. De man uit Simpelveld is in oktober vorig jaar vertrokken naar een chalet in het Franse berggebied de Vogezen. Hij werd in april door zijn familie opgegeven als vermist.

De zoektocht naar de dader van de moord op Nicky Verstappen duurt al 20 jaar. Een overzicht: