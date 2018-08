Hogere straf voor oud-president Park in hoger beroep

In Zuid-Korea is oud-president Park Geun-hye in hoger beroep veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. De straf is hoger dan die van de rechtbank; in april kreeg Park 24 jaar cel.

Park werd vorig jaar afgezet nadat was gebleken dat zij samen met een vriendin grote bedrijven had overgehaald hen financieel te steunen in ruil voor politieke gunsten. De twee zouden voor miljoenen euro's aan steekpenningen hebben ontvangen.

De straf in hoger beroep valt hoger uit dan die van de rechtbank omdat Park volgens het hooggerechtshof meer geld heeft aangenomen dan tot nu toe werd gedacht. Ook de geldboete die ze had gekregen is verhoogd naar 20 miljard won (15,4 miljoen euro).

Politieke wraak

Park, dochter van oud-dictator Park Chung-hee, werd eind 2012 de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. Ze spreekt tegen dat ze iets verkeerd heeft gedaan en zegt dat ze het slachtoffer is van een politieke wraakactie.

In juli werd Park in een andere zaak veroordeeld tot 8 jaar cel voor het achteroverdrukken van overheidsgeld en het overtreden van verkiezingswetten.