Moordenaar van John Lennon vangt weer bot

Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon, blijft nog zeker twee jaar vastzitten. Zijn verzoek tot vrijlating is opnieuw afgewezen.

Chapman schoot de voormalige Beatle in december 1980 dood bij diens appartement in Manhattan, voor de ogen van Lennons vrouw Yoko Ono. Hij kreeg een celstraf van 20 jaar tot levenslang. Hij zit vast in een gevangenis in de buurt van Buffalo.

Kwaadaardig

Sinds 2000 mag Chapman elke twee jaar om vrijlating vragen, en dat is nu voor de tiende keer afgewezen. Volgens het panel dat daarover beslist moet de samenleving nog steeds tegen hem worden beschermd. "Vrijlating zou onverenigbaar zijn met het welzijn en de veiligheid van de maatschappij", oordeelt het panel net als de vorige keer.

De nu 63-jarige Chapman zegt dat hij destijds psychische problemen had en met de moord op de ex-Beatle beroemd wilde worden. Inmiddels ziet hij in dat zijn daad egoïstisch en kwaadaardig was.