Kamperen op eenouderveldje populairder: 'Goh, ik ben wasmiddel vergeten'

"Er zijn hier heel veel kinderen die met elkaar kunnen spelen. En als alleenstaande ouder heb je sneller contact met andere ouders", aldus René. Dat is ook zo bij Ellen: "Als je een gezin met een vader en een moeder hebt en die doen bijvoorbeeld een spelletje, dan voel je je vaak al snel wat bezwaard om daar naartoe te stappen. De drempel is dan ietsjes hoger. Hier is dat makkelijker."

In de avond is het gezellig

"Het is niet dat je eenzaam bent, hoor", zegt Ellen, maar ze voelt zich wel meer op haar gemak tussen andere alleenstaanden. "Je kan even een kopje koffie bij de buren drinken of iets lenen dat je bent vergeten. Zo van 'goh ik ben wasmiddel vergeten, mag ik dat even van je lenen?'. Dat is veel prettiger."

Het een kan dan nog weleens tot het ander leiden. "Iedereen zit hier in hetzelfde schuitje, dus je hebt in eerste instantie iets om over te praten", zegt René. "En ja, 's avonds is het gezellig en kan je het met elkaar ergens anders over hebben."