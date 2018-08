Medewerker tankstation schrikt van kinderen die onbekenden om lift vragen

Een medewerker van een tankstation in Bovenkarspel in Noord-Holland is geschrokken van een spelletje dat jonge kinderen spelen. Ze stappen bij een vreemde in de auto, willen daarna ergens worden afgezet en proberen dan op eigen houtje thuis te komen.

De vrouw hoorde dinsdagavond hoe drie jongens aan een klant vroegen of ze met hem mee mochten rijden. "Dit is zo gevaarlijk!", zegt ze op Facebook. Ze ziet vaker kinderen tussen 6 en 11 jaar rondlopen bij het tankstation. "Soms komen ze naar mij toe om te vragen of ik eerder kinderen heb gezien, omdat ze een zoekspelletje doen."

'Bij een verkeerde instappen'

Dinsdagavond liepen drie jongens van ongeveer acht jaar oud rond op het tankstation. Toen de medewerker hoorde dat ze om een lift vroegen, stuurde ze de jongens meteen weg. "Als ze bij een verkeerde in de auto stappen, hebben ze echt een groot probleem."

De medewerker vergat volgens NH Nieuws het telefoonnummer van de ouders te vragen en probeert nu via sociale media zoveel mogelijk mensen in de omgeving op de hoogte te brengen van het kinderspel.