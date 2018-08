Tevreden Trump-kiezers: 'We hebben meer werk en meer salaris'

Midden in de nacht van 8 november 2016 parkeerde Cary Quigley zijn auto bij een snelweghotel. Hij had de hele dag gereden. Als fabrieksdirecteur was-ie veel onderweg. In de lobby stonden mensen druk pratend rond een tv. Er werd gelachen. Quigley wist wat dat betekende. Eerder die dag had hij vol overtuiging gestemd op Donald Trump. "Toen ik zag dat hij ook daadwerkelijk gewonnen had, voelde het alsof we een vroege Kerstmis hadden. We hebben een klein feestje gevierd."

Bijna twee jaar later is Quigley nog steeds tevreden. "Donald Trump schudt de boel flink op. Maar we hadden dan ook verandering nodig. Dit voelt goed." Quigleys bedrijf, Sterling Technologies in Erie Pennsylvania, maakt mallen voor grote plastic containers, zoals watertonnen, compostbakken, en snelwegafzettingen. En de zaken gaan uitstekend: "Onze machines draaien momenteel 24 uur per dag en we sluiten eigenlijk alleen voor nationale feestdagen."

Correspondent Wouter Zwart ging langs bij Sterling Technologies, waar ze tevreden zijn over de Amerikaanse president: