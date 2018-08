Agenten zien Belgische toerist aan voor Verstappen-verdachte Jos Brech

Een Belgische man is vanochtend in de Vogezen in Frankrijk gearresteerd nadat Nederlandse politiemensen hem hadden verward met Jos Brech, de 55-jarige verdachte in de zaak van Nicky Verstappen. Dat meldt De Limburger.

Twee agenten uit Amsterdam die vakantie vierden in de streek in Noordoost-Frankrijk, waren ervan overtuigd dat ze Jos Brech zagen, die wordt gezocht vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van 11-jarige jongen in 1998. Brech vertrok in oktober vorig jaar naar de Vogezen en is sindsdien niet meer gezien.

De politiemensen fotografeerden en filmden de toerist uit Belgiƫ toen hij de straat overstak. Vervolgens waarschuwden ze collega's in Nederland. Na het zien van de beelden schakelden die de Franse politie in.

Enige gelijkenissen

Nog geen half uur nadat de Franse agenten waren ingelicht, werd de Belg gearresteerd. Hij vertoonde wel enige gelijkenissen met de verdachte. Hij is snel weer vrijgelaten.

Bij de politie waren gisteravond ruim 200 tips binnengekomen over Brech. Het grootse gedeelte daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Ook bellen mensen vanuit allerlei landen die denken dat ze hem hebben gezien. "Die tips gaan we met spoed onderzoeken", zei een politiewoordvoerder gisteren.