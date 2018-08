Spanje zet groep migranten snel uit na bestorming enclave Ceuta

Spanje heeft 116 Afrikaanse migranten die gisteren de grens overstaken van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko alweer uitgezet. De Spaanse autoriteiten beroepen zich op afspraken uit 1992. Marokko neemt de groep migranten op.

De Afrikanen klommen gisteren over het zes meter hoge hek op de grens tussen Spanje en Marokko. Ze maakten deel uit van een groep van 300 migranten die met veel geweld de afscheiding bestormde. Bij de actie raakten zeven agenten en elf asielzoekers gewond.

De groep kan op zo'n korte termijn worden uitgezet vanwege een akkoord tussen Marokko en Spanje uit 1992. Daarin staat dat Marokko mensen terugneemt die illegaal de grens met Spanje zijn overgestoken.

Naar Spaanse vasteland gebracht

In de praktijk gebeurt dat bijna nooit. Vaak verblijven migranten maandenlang in een opvangkamp in Ceuta voordat ze naar het Spaanse vasteland worden overgebracht. "Kennelijk is de relatie tussen Spanje en Marokko nu zo goed dat de landen deze afspraken van 26 jaar geleden ten uitvoer brengen en tientallen migranten terugsturen", zegt correspondent Rop Zoutberg.

Of Spanje zich in de toekomst vaker gaat beroepen op het akkoord uit de jaren 90, is niet duidelijk.

Agressievere menigte

Langs de Spaans-Marokkaanse grens bij de enclave in Noord-Afrika verzamelen zich al tientallen jaren grote groepen Afrikaanse migranten die willen doorreizen naar Europa. Geregeld wordt het zwaarbewaakte hek op de grens bestormd.

Grenswachten in Ceuta klagen over een tekort aan collega's. Zij zeggen dat de menigte migranten steeds groter en agressiever wordt.

De Spaanse krant El PaĆ­s meldt dat criminelen tegen betaling bestormingen van de grens organiseren. Migranten die hieraan willen meedoen, moeten 18 euro per persoon betalen. Vervolgens bepalen de criminelen op welke tijdstip de bestorming plaatsvindt.