Kickbokser Rico Verhoeven riep Klaas Otto tot de orde

Kickbokser Rico Verhoeven is een paar jaar geleden bij No Surrender-oprichter Klaas Otto langsgegaan. Verhoeven kwam naar eigen zeggen op voor zijn vriend Danny van der G.. Hij wilde Otto duidelijk maken dat die hem niet meer in elkaar moest slaan.

Otto heeft een andere lezing. Volgens hem kwam Verhoeven langs om te zeggen dat hij zich niet met de scheiding van automonteur Van der G. mocht bemoeien, schrijft Omroep Brabant.

De zaak kwam vandaag aan de orde in de rechtszaak tegen Otto, die terechtstaat voor onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Van der G. is mogelijk een van de slachtoffers van afpersing.

Oldtimer

Hij zou ook Van der G. hebben bedreigd en mishandeld. Otto ontkent dat hij Van der G. heeft mishandeld. De twee zouden een conflict hebben gehad over de reparatie van een oldtimer.

De oprichter van motorclub No Surrender ontkende vandaag alle beschuldigingen tegen hem. "Ik word valselijk beschuldigd." Volgens justitie is Otto een beroepscrimineel die een "waar schrikbewind" voerde.

Testosteron

Otto ontkent niet dat hij mensen wel eens stevig heeft aangesproken,"op mijn manier", maar de mishandelingen ontkent hij met klem. "Ik heb jarenlang testosteron gebruikt. Dan ben je iets prikkelbaarder", verklaart hij zijn stevige aanpak.

Ook heeft zijn afkomst - Otto komt van een woonwagenkamp - er volgens hem mee te maken dat hij "op een iets andere manier praat".

In april kwam hij op vrije voeten na een voorarrest van ruim anderhalf jaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak werd meerdere keren op het laatste moment uitgesteld. Ook legde de vorige advocaat van Otto de verdediging neer, wat voor maanden vertraging zorgde.