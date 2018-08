Brand in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal

Op de eerste etage van tbs-kliniek De Kijvelanden in Rotterdam woedt een brand. Volgens de veiligheidsregio is de brand in de cel van een cliënt. Mogelijk is nog iemand in de cel aanwezig. Personeelsleden zeggen dat ook op een andere plek in de kliniek brand woedt.

De verdieping wordt ontruimd. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend. "Het lijkt onrustig te zijn in de kliniek", zegt verslaggever Robert Bas. Politiemensen gaan met schilden en kogelwerende vesten het gebouw binnen.

Ook is de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid opgeroepen, die wordt ingezet bij alarmsituaties in gevangenissen of grootschalige evacuaties. Verder heeft de brandweer uit voorzorg extra eenheden laten komen en is een traumahelikopter aanwezig.