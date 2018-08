Brexitminister bereidt de Britse burger voor op het ergste

Raab voorspelt dat ook bij eenno deal de Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten afspraken met de Britten zullen willen maken om handel, verkeer, financiële transacties en andere zaken te versoepelen. Medicijnen en voedingsmiddelen blijven volop beschikbaar, al zullen noodvoorraden aangelegd moeten worden van medicijnen die kort houdbaar zijn. Maar de vandaag verspreidde documenten zijn niets meer dan een voorzorgsmaatregel, verzekert Raab.

'Economische chaos'

De zalvende woorden zijn geen geruststelling, vinden de grootste werkgeversorganisatie CBI en de vakbondskoepel, de TUC. Zij noemen het idee van een no deal-brexit een recept voor economische chaos en een "ramp voor werkende mensen". De vakbonden drukken premier May op het hart om "de confrontatie aan te gaan met de extremisten in haar eigen partij en een akkoord te sluiten dat voor alle Britten acceptabel is".

Labourparlementariër Hilary Benn, die voorzitter is van de brexitcommissie van het Lagerhuis, liet geen spaan heel van de documenten die vandaag zijn gepubliceerd. Ze laten volgens Benn zien dat een akkoordloze brexit veel economische schade zou veroorzaken. Allereerst voor de export, omdat bedrijven geconfronteerd zullen worden met "extra bureaucratie en kosten". Benn waarschuwt ook dat Britse expats in de EU geen garanties zullen hebben dat hun pensioenen worden doorbetaald.

Gealarmeerde reacties zijn er ook uit de verzekeringswereld. De grootste brancheorganisatie ABI ziet een risico dat er na een no deal geen betalingen aan Britten in de EU mogelijk zullen zijn.

Een gesloten grens

Maar de grootste zorg is en blijft de kwestie Noord-Ierland. Zonder brexitakkoord gaat de grens dicht tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse deel van het eiland, Ulster. Dat is een heet hangijzer, want juist de open grens is een van de pijlers van het Goedevrijdagakkoord dat 20 jaar geleden vrede bracht in Noord-Ierland. De documenten die minister Raab vandaag aankondigde geven daar geen duidelijkheid over. "Dat is buitengewoon onverantwoord", aldus Benn.

Volgens NOS-correspondent Suse van Kleef wil men in Londen niet alleen Britse burgers geruststellen, maar ook Brussel onder druk zetten om concessies te doen. Door de no deal als serieuze mogelijkheid te bespreken, willen ze de EU laten zien dat ze ook bereid zijn om weg te lopen bij de onderhandelingen.