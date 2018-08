Koers roebel hard omlaag: centrale bank van Rusland grijpt in

Om de eigen munt te redden, stopt Rusland tijdelijk met het opkopen van buitenlandse valuta. De centrale bank van Rusland maakte dat vandaag bekend nadat de koers van de Russische roebel een nieuw dieptepunt had bereikt.

De Russische munt was sinds 2016 niet zo weinig waard. De maatregel geldt tot eind september en leidde direct na de bekendmaking al tot een licht herstel van de koers.

Al enige tijd kocht de Russische centrale bank buitenlandse valuta op voor een reservefonds. Dat fonds moet dienen als een buffer om de economie stabiel te houden.

Sancties

De waardevermindering van de roebel is niet los te zien van internationale sancties tegen het land en de dreiging van nieuwe Amerikaanse sancties. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de laatste tijd meermalen sancties tegen Rusland getroffen, onder meer vanwege de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal en zijn dochter in Groot-Brittanniƫ. Volgens de VS is bewezen dat Rusland achter die aanval zit en daarbij een zenuwgif heeft gebruikt.

Afgelopen dinsdag nog legde de Amerikaanse regering sancties op aan twee Russische rederijen omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan illegale olieleveringen aan Noord-Korea. De Russische president Vladimir Poetin noemde daarop de sancties tegen Rusland "zinloos"en zei dat ze averechts zouden werken.