Grootste illegale schildpaddenboerderij van Europa ontdekt op Mallorca

Op Mallorca is een illegale schildpaddenboerderij ontmanteld. Volgens de Europese politieorganisatie Europol was het waarschijnlijk de grootste in zijn soort in Europa. Een bende verkocht de dieren voor prijzen tot wel 10.000 euro per stuk.

Op de boerderij troffen agenten exemplaren aan van veertien van de vijftig meest bedreigde schilpaddensoorten. Er zaten schildpadden tussen uit de VS, Canada en Mexico en Zuid-Afrika.

In totaal nam de Guardia Civil meer dan 1100 schildpadden en 750 eieren in beslag tijdens operatie Coahuila. En dat worden er meer, want tweehonderd van de schildpaddenvrouwtjes staan op het punt om eieren te leggen.