Ouders op straat gevonden peuter terecht

De ouders van het peutertje dat gisteravond laat op straat in Roosendaal werd gevonden, zijn bekend. De politie is nu met ze in gesprek en ook met diverse instanties, zoals Jeugdzorg. Uit privacyoverwegingen kan de politie verder niets zeggen over de zaak.

Het jongetje van tussen de 1 en 2 jaar oud werd iets voor middernacht door buurtbewoners gevonden. Hij was helemaal alleen. Hij is vermoedelijk van Pakistaanse of Indiase afkomst en spreekt nog niet goed.

De politie ging vanochtend met een foto van het jongetje langs consultatiebureaus in Roosendaal om zo te achterhalen waar hij thuishoorde, meldt Omroep Brabant.