Ouderen in collegebanken: hersenen blijven scherpen én sociale contacten

Lesgeven aan ouderen is zeker anders dan les geven aan studenten, beaamt Bert Jan Lietaert Peerbolte, een van de docenten van de Hovo. Hij is theoloog en geeft veel les in het reguliere hoger onderwijs.

Hij merkt dat studenten er toch vaker zitten omdat het vak in hun curriculum is opgenomen. "Deze ouderen zitten hier omdat ze dat echt willen. Iedereen luistert aandachtig, waardoor ik veel traditioneler hoorcollege kan geven. Er staan een stuk minder laptops op tafel. Heerlijk."

Bravere studenten

De ouderen zijn wel ook wat braver in het maken van huiswerk, zegt de docent. "Als ik verplichte leerstof opgeef aan bachelorstudenten hoor ik hier en daar wel eens een zucht. Vaak blijkt maar een deel van de studenten de stof uiteindelijk te lezen. Bij de deelnemers van de Hovo is dat nooit een probleem, daar leest bijna iedereen netjes de opgegeven stof."

Veel ouderen willen hun kennis over bepaalde onderwerpen op peil houden. Zo ook deelnemer Jo Portegies, die ooit een eerstegraads bevoegdheid geschiedenis haalde. "Ik ben sinds kort met pensioen, en heb nu de tijd om mij in mijn interesses te verdiepen. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in het ontstaan van religies, dus deze cursus is ideaal om de kennis weer wat op te frissen."