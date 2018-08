Inhijsen nieuwe sluisdeuren Beatrixsluis trekt veel publiek

De derde sluiskolk moet er voor zorgen dat de wachttijden voor de schippers niet te ver oplopen. Doordat de kolk 300 meter lang is (de twee anderen zijn 225 meter), kunnen alle moderne binnenvaartschepen deze route gebruiken. Pas in februari 2019 zal het eerste schip geschut worden.

Bijna onzichtbaar

Om de monumentale status van het complex niet aan te tasten, wordt de nieuwe sluiskolk voorzien van schuifdeuren. De twee oude sluizen kenmerken zich door de hoge witte rechthoekige portalen waar de sluisdeuren naar boven worden gehesen. De nieuwe deuren zijn straks bijna niet zichtbaar.

Maar voor nu zijn ze dat dus wel, en dat trekt honderden belangstellenden naar de waterkant. Veel mensen met camera in de hand. "Natuurlijk wil ik dit niet missen, dit is toch een hele gebeurtenis, vroeger was dit een dijk waar je overheen fietste en nu is het bijna een kolk, dat vind ik heel bijzonder", zegt een van de belangstellenden. Ze moeten wel geduld hebben, want de deur is nog niet heel veel verder in de lucht dan aan het begin van dit artikel.