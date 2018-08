Zaak Nicky Verstappen: politie onderzoekt krantenbericht uit 1985

In het onderzoek naar de zaak van Nicky Verstappen kijkt de politie nu ook naar een krantenbericht uit het Limburgsch Dagblad van 8 juli 1985.

Daarin staat dat een man uit Simpelveld tegen de Rijkspolitie heeft bekend dat hij ontucht heeft gepleegd met twee 10-jarige jongens, die meededen aan een speurtocht. Een jaar eerder zou dezelfde man ontucht hebben gepleegd met twee minderjarige jongens in Wijlre.

Mogelijk gaat het om Jos Brech, de 55-jarige inwoner van Simpelveld, over wie het Openbaar Ministerie gisteren bekendmaakte dat hij als verdachte wordt beschouwd van de moord in 1998 op Verstappen. Er is een 1-op-1-match gevonden tussen DNA op kleding van Verstappen en het DNA van Brech.

Dossier

Het OM maakte gisteren ook bekend dat Brech in 1985 verdachte is geweest in een zedendelict. Details kon de politie niet vinden, omdat het dossier grotendeels is vernietigd. De politie wist alleen te vertellen dat de zaak destijds werd geseponeerd.

Mogelijk had het krantenbericht betrekking op dezelfde zaak. Of dat zo is, wordt nu onderzocht.

Verdwijning

Het OM zei ook dat Brech in oktober vorig jaar naar de Vogezen is vertrokken en dat er na 19 februari niets meer van hem is vernomen.

Buren van zijn moeder zeiden na de persconferentie tegen journalisten dat hij in april nog in Simpelveld bij het huis van zijn moeder is gezien. De politie hoopt dat deze mensen zich melden.