'Uitgezette tieners als toeristen van Oekraïne terug naar Culemborg'

Maksim (14) en Denis (10) Andropov kunnen tijdelijk terug naar Nederland. Dat bevestigt hun moeder Olga vanuit Oekraïne. Ze kunnen dan weer in hun voormalige woonplaats Culemborg naar school.

'Ze hebben geen uitreisverbod en krijgen een toeristenvisum voor drie maanden. Dat is de enige manier waarop ze naar school kunnen, want ze praten en schrijven geen Oekraïens en Russisch', legt hun moeder uit. De jongens verblijven in het weekend bij familie in Amersfoort en doordeweeks bij bekenden in Culemborg.

Tussenoplossing

"Na drie maanden moeten ze weer terug naar Oekraïne en dan kunnen we een nieuw toeristenvisum aanvragen", zegt hun moeder tegen Omroep Gelderland. "Voor de kinderen is het het beste wat ik kan doen. Voor mij is het hartstikke moeilijk, maar voor school is dit de oplossing", stelt Olga Andropov.

De familie werd begin vorige maand uitgezet naar Oekraïne. De ouders kwamen 17 jaar geleden naar Nederland. Hun kinderen zijn in Nederland geboren, maar het gezin kreeg geen verblijfsvergunning.

Op 24 oktober is er een rechtszaak om het hele gezin weer definitief naar Nederland te krijgen.