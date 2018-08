Dode en gewonden bij steekpartij in voorstad Parijs

In een voorstad van Parijs is bij een steekpartij een persoon gedood. Twee anderen zijn zwaargewond geraakt. De aanvaller is door de politie "uitgeschakeld". Zijn toestand is niet bekend.

Volgens de Franse krant Le Parisien zou de dader zich na de aanval in Trappes hebben teruggetrokken in een pand en "Allahoe akbar" hebben geroepen. Toen hij naar buiten kwam, zou hij door de politie neergeschoten zijn.

Een ooggetuige spreekt van terrorisme, maar de Franse politie waarschuwt voor het trekken van te vroege conclusies en zegt dat het motief van de dader nog niet duidelijk is.