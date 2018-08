Zeemijn tot ontploffing gebracht bij Vlissingen

Heijkoop verwacht dat er naast zeemijnen ook nog vliegtuigbommen op de zeebodem liggen. "Want als Engelse bommenwerpers om wat voor reden dan ook hun lading niet op het doelwit kwijt konden, moesten ze die lozen. Ze mochten niet met die bommen landen op het vliegveld. Dus dropten ze die in zee", aldus de deskundige. "Ze hebben dan ook twee jaar uitgetrokken voor het opsporen en onschadelijk maken van alle explosieven in het gebied."

Zwemverbod

De zeemijn lag op zes meter onder het wateroppervlak. Een duiker van de EOD heeft een kleinere springlading op de mijn geplaatst. Vervolgens is die op veilige afstand tot ontploffing gebracht.

Volgens pelotonscommandant Mitchell Zoon van de maritieme EOD is de ruiming goed verlopen. "Je weet nooit wat je aantreft, maar in dit geval was het explosief goed vrijgemaakt en kon onze duiker hem gemakkelijk vinden." Volgens Zoon blijft er na de ontploffing niets van de mijn over. "Hij wordt volledig door de explosie geconsumeerd, zoals dat heet."

Op het strand stonden handhavers van de gemeente Vlissingen om ervoor te zorgen dat niemand daar de zee in ging. In een straal van 2700 meter rondom de mijn gold een zwemverbod. Ook was de scheepvaart uit voorzorg stilgelegd.