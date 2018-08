Bank voor de gewone man twijfelt over beursgang

Volksbank, het moederbedrijf van SNS, twijfelt of een beursgang de juiste manier is om uit handen te komen van de Staat. De bank vraagt zich af of een beursgang past bij het karakter van de bank en heeft zakenman Goldman Sachs ingehuurd om met een advies te komen.

De bank werd in 2013 overgenomen door de Staat vanwege zware problemen met de vastgoedportefeuille. Het huidige kabinet wil de bank ergens de komende jaren verkopen. Er kan dan een koper gezocht worden of de bank kan naar de beurs worden gebracht.

Maximale winst

Dat laatste scenario lijkt haaks te staan op de huidige strategie van de bank. Volksbank wil bankieren volgens de menselijke maat. De nadruk ligt niet op een zo hoog mogelijke winst. De spaarrente is bij de bank bijvoorbeeld iets hoger dan bij de grote banken in Nederland.

"Als we niet streven naar winstmaximalisatie, hoe kijken beleggers daar dan naar", zegt topman Maurice Oostendorp in een gesprek met NOS Radio 1 Journaal. "Wat levert dat aan spanningen op? Daar willen we goed over nadenken en daar vragen we advies over van Goldman Sachs."

Oppositie

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan de minister over de aanstelling van de Amerikaanse zakenbank. In hun ogen staat Goldman Sachs voor alles wat er mis is in de financiƫle sector en hebben ze er baat bij om aan te sturen op een beursgang.

Volgens de Volksbank zitten bij Goldman Sachs juist de beste adviseurs. Oostendorp: "Wij hebben in de consultatieronde geconstateerd dat Goldman Sachs als beste onze adviesbehoefte wist in te vullen. Daarom hebben we ze voor een betrekkelijke periode ingehuurd. Maar wij bepalen uiteindelijk de strategie en uiteindelijk beslist de Staat als aandeelhouder."

Waarschijnlijk wordt er in de loop van volgend jaar een besluit genomen. Een eventuele beursgang zou dan in 2020 kunnen plaatsvinden.