Ryanair sluit akkoord met Ierse piloten

De afgelopen maanden heeft een deel van de 350 Ierse piloten actiegevoerd en gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. Onlangs staakten ook de Nederlandse, Belgische, Zweedse en Duitse piloten mee. Bij Ryanair werken in totaal meer dan 4000 piloten.

Het zou de eerste keer zijn dat Ryanair afspraken maakt met een vakbond. De budgetvlieger erkent die pas sinds eind vorig jaar. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden verliepen stroef. Er was een onafhankelijk bemiddelaar nodig en vijf dagen praten. Na een laatste onderhandelingssessie van 22 uur rolde er een akkoord uit.

Muurvast

De Nederlandse pilotenvakbond VNV noemt het nog te vroeg om te spreken van een doorbraak en vindt Ryanair te optimistisch. Het zou gaan om een deelakkoord over onder meer vakantie-uren en de senioriteitslijst, waarbij de datum van indiensttreding bepalend is voor promotie en positie. Niet duidelijk is of het enkel voor Ierland geldt of ook voor andere landen, aldus woordvoerder Joost van Doesburg.

De cao-onderhandelingen tussen Ryanair en de VNV, de Nederlandse vakbond voor piloten, zitten nog altijd muurvast. De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op de piloten, en niet het Ierse recht, dat minder bescherming biedt. Daarnaast wil de vakbond dat piloten niet als zzp'er werken maar in dienst worden genomen.

Ryanair heeft ook ruzie met het cabinepersoneel. De 83 cabinemedewerkers van Ryanair in Eindhoven willen ook staken. Gisteren stemden ze in met het sturen van een ultimatum met eisen. Er volgen acties als Ryanair er geen gehoor geeft. Het cabinepersoneel zegt dat het slecht betaald wordt, alleen gewerkte uren betaald krijgt en geen vergoeding krijgt voor overuren als gevolg van storingen of vertragingen.