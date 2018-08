Peuter rond middernacht op straat gevonden in Roosendaal

Buurtbewoners hebben gisteravond laat in Roosendaal een jongetje van tussen de 1 en 2 jaar oud gevonden. Het gaat mogelijk om een Pakistaans of Indiaas kind. De politie hoopt dat familie van het kind zich snel meldt. We willen "het mannetje graag weer bij zijn familie terugbezorgen", laat ze in een tweet weten. Vanmorgen was de jongen nog niet herenigd met zijn familie, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant.

Het jongetje werd iets voor middernacht helemaal alleen op straat gevonden. Vannacht is hij opgevangen door een pleeggezin. Hij praat nog niet zo goed, heeft kort zwart haar en draagt twee oorringen. Volgens de politie is de jongen in goede gezondheid gevonden. De buurt in Roosendaal reageert geschrokken.