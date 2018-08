Grote stroomstoring in Brabant opgelost

Een groot deel van Midden-Brabant heeft vanochtend last gehad van een stroomstoring. Volgens de landelijke netbeheerder Tennet zijn enkele tienduizenden huishoudens daardoor getroffen. Om 09.17 uur zijn alle problemen opgelost, meldt de regionale netbeheerder Enexis.

Het treinverkeer blijft nog wel even last hebben van de storing. Tot half 11 rijden er van en naar Tilburg geen treinen. In die stad waren veel verkeerslichten uitgevallen. De Efteling adviseerde om niet af te reizen naar het pretpark vanwege de storing.

Op Twitter meldden mensen uit onder meer Tilburg, Kaatsheuvel, Moergestel en Gilze dat ze kort na 08.00 uur vanochtend zonder stroom kwamen te zitten.

Probleem met transformatoren

Volgens Tennet was er een probleem met de hoogspanningsleidingen en waren er transformatoren uitgevallen. Rond 08.30 uur was de stroomvoorziening in Boxtel weer hersteld. Technici van de netbeheerder zoeken in de omgeving van Tilburg op hoogspanningsstations naar de oorzaak van de storing.