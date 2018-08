Lichamen in plastic zakken gevonden in Mexicaanse Cancún

In de Mexicaanse kustplaats Cancún zijn deze week acht mensen dood op straat aangetroffen. Alle slachtoffers zijn door geweld om het leven gekomen.

De stoffelijke resten van drie mannen lagen in plastic zakken. Twee van hen waren onthoofd. Twee andere lichamen, van een echtpaar, zijn in de kofferbak van een taxi gevonden, die bij een winkelcentrum stond.

Nog een man werd vastgebonden en doodgeschoten. Een andere man is gedood terwijl hij in een hangmat lag. Wat er met de achtste persoon is gebeurd, is nog onduidelijk. Op verscheidene plekken zijn messen en kapmessen gevonden.

Volgens de Mexicaanse autoriteiten hebben de moorden te maken met conflicten tussen drugskartels. In de eerste helft van dit jaar zijn er al zeker 250 moorden in Cancún gepleegd. De meeste zaken worden niet opgelost.