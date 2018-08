Wekdienst 23/8: Londen komt met noodplan brexit en grote sluisdeuren in Lekkanaal

Wat heb je gemist?

De politie heeft in een dag tijd ruim 200 tips binnengekregen over de 55-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. De meeste tips gaan over de mogelijke verblijfplaats van Jos Brech. Ook bellen er mensen die denken dat ze hem hebben gezien "in allerlei landen". Gisteren werd bekend dat er een doorbraak is in de zaak.