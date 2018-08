Unicef slaat alarm over lot half miljoen gevluchte Rohingyakinderen

VN-kinderrechtenorganisatie Unicef zegt dat internationale hulp nodig is om te voorkomen dat de half miljoen minderjarige Rohingyavluchtelingen in Bangladesh ten prooi vallen aan "wanhoop en frustratie". De kinderen leven in overvolle kampen en hebben geen toegang tot goed onderwijs.

Als niet snel hulp wordt geboden, dan ontstaat "een verloren generatie", waarschuwt UNICEF. "Wij roepen wereldleiders op om snel geld beschikbaar te stellen voor goed onderwijs aan de gevluchte kinderen". In de kampen volgen weliswaar zo'n 140.000 kinderen onderwijs, maar de klaslokalen zijn overvol en het ontbreekt aan drinkwater en andere voorzieningen.

Op dit moment kan Unicef nog maar beschikken over de helft van de 24 miljoen euro die het zegt nodig te hebben voor het bieden van goed onderwijs.

Geen toegang tot scholen Bangladesh

Bijkomend probleem is de houding van de regering in Bangladesh. Volgens Unicef weigert het land de kinderen toegang tot regulier onderwijs. De regering is bang dat veel Rohingya zich blijvend in Bangladesh willen vestigen als ze de vluchtelingen toegang geven tot voorzieningen die voor de eigen inwoners bestemd zijn.

De Rohingya-moslims zijn een etnische minderheid in Myanmar. Het leger viel vorig jaar in de noordelijke staat Rakhine stelselmatig hun dorpen aan en brandde ze plat. Sindsdien kwam een vluchtelingenstroom naar buurland Bangladesh op gang.

Unicef roept wereldleiders ook op mee te denken over een duurzame oplossing voor de problemen in Rakhine.