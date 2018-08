Amsterdammer verwondt vrouw met mes en overlijdt bij arrestatie

Een man uit Amsterdam die was opgepakt voor een steekpartij, is kort na zijn arrestatie overleden. De man verzette zich hevig bij de aanhouding.

Rond 14.45 uur werd een 18-jarige vrouw op straat door een man gestoken in haar rug. Dat gebeurde in de wijk De Pijp. De vrouw raakte bij de steekpartij lichtgewond.

Een 41-jarige Amsterdammer ging daarna achter de dader aan. Hij sloeg de man van 32 met een hard voorwerp op zijn hoofd.

Toen de politie arriveerde, lag de geslagen man met een hoofdwond op straat. Beide mannen werden opgepakt, maar de gewonde man verzette zich daarbij hevig, tot zijn hartslag ineens wegviel. Agenten hebben de man gereanimeerd, maar later is hij alsnog overleden in het ziekenhuis.

De doodsoorzaak van de man wordt onderzocht door een schouwarts. Het onderzoek naar het incident wordt uitgevoerd door de rijksrecherche.